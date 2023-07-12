Перед судом постане екскерівник Управління СБУ в Харківській області: що відомо, фото

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно екскерівника Управління СБУ в Харківській області за фактами вчинення державної зради, самовільного залишення військової частини або місця служби та непокори.

Джерело фото: gp.gov.ua

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора закінчено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно екскерівника Управління СБУ в Харківській області за фактами вчинення державної зради, самовільного залишення військової частини або місця служби та непокори (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 402 КК України).

Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора.

«Розслідуванням встановлено, що екскерівник Управління СБУ в області, володіючи інформацією про проведення 24 лютого 2022 року збройними силами рф наступальної операції на територію України, вчиняв незаконні дії, спрямовані на проведенні підривної діяльності проти України з метою заподіяння шкоди обороноздатності та державній безпеці.

Він був переконаний в успішності операції держави-агресора та розраховував на поблажливе ставлення до себе зі сторони окупаційної влади рф.

Екскерівник Управління СБУ:

організував вчинення підлеглими працівниками спроби усунення Голови Харківської обласної державної (військової) адміністрації від виконання покладених на нього обов’язків з метою перешкоджання здійснення ним необхідних заходів правового режиму воєнного стану та спроби захоплення державної влади в регіоні;

дискредитував чинну владу м. Харкова та Харківської області шляхом висвітлення в засобах масової інформації недостовірної інформації з метою дестабілізації ситуації в області;

перешкоджав функціонуванню єдиної системи управління сил безпеки та сил оборони і подальшої бездіяльності органів безпеки м. Харків та Харківської області;

не забезпечив виконання покладених на УСБУ в Харківській області завдань та за відсутності жодних законних підстав віддав наказ особовому складу управління покинути адміністративне приміщення та територію м. Харків (місце несення служби) за відсутності передумов для цього;

створив умови для здачі ворогові наявних на зберіганні в адміністративній будівлі УСБУ в Харківській області зброї, бойових припасів, засобів забезпечення бойових дій, засобів індивідуального захисту військовослужбовців;

самовільно залишив місце несення служби без поважних причин, вчинене в умовах воєнного стану», - сказано у повідомленні ОГП.

Досудове розслідування здійснювалося ГСУ ДБР.

Джерело фото: gp.gov.ua

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