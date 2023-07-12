Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Депутати хочуть посилити відповідальність за шахрайство в умовах воєнного стану

Пропонується ув’язнювати за шахрайство, яке завдало значної шкоди потерпілому під час дії воєнного стану на строк до 5 років (наразі максимум 3 роки).

ВККС шукає експертів для оцінювання корупційних ризиків в своїй роботі

Вища кваліфкомісія суддів звернулася до охочих, щоб вони долучилися до оцінки корупційних ризиків в її діяльності.

Україна зобов’язується продовжити судову реформу: став відомий текст декларації країн G7 щодо гарантій безпеки для України

Країни G7 на саміті НАТО у Вільнюсі погодили документ щодо гарантій безпеки для України, які передбачають зобов’язання України продовжити судову реформу та боротьбу із корупцією.

Апеляційна палата ВАКС не змінила розмір застави для підозрюваного в отриманні хабара голови Тернопільської облради Михайла Головка

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відхилила апеляційні скарги обвинувачення та захисту, залишивши в силі рішення ВАКС щодо запобіжного заходу для голови Тернопільської облради Михайла Головка.

Кабмін заборонив аптеками вказувати в рекламі ціни та порівнювати себе з конкурентами

Згідно з документом на вивісках і рекламах аптекам заборонено зазначати рівень цін або іншу ознаку вартості, яка може вплинути на наміри споживача придбати товар.

  1. Фото
  2. / В Україні

Перед судом постане екскерівник Управління СБУ в Харківській області: що відомо, фото

15:25, 12 липня 2023
До суду скеровано обвинувальний акт стосовно екскерівника Управління СБУ в Харківській області за фактами вчинення державної зради, самовільного залишення військової частини або місця служби та непокори.
Перед судом постане екскерівник Управління СБУ в Харківській області: що відомо, фото
Джерело фото: gp.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора закінчено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно екскерівника Управління СБУ в Харківській області за фактами вчинення державної зради, самовільного залишення військової частини або місця служби та непокори (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 402 КК України).

Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора.

«Розслідуванням встановлено, що екскерівник Управління СБУ в області, володіючи інформацією про проведення 24 лютого 2022 року збройними силами рф наступальної операції на територію України, вчиняв незаконні дії, спрямовані на проведенні підривної діяльності проти України з метою заподіяння шкоди обороноздатності та державній безпеці.

Він був переконаний в успішності операції держави-агресора та розраховував на поблажливе ставлення до себе зі сторони окупаційної влади рф.

Екскерівник Управління СБУ:

  • організував вчинення підлеглими працівниками спроби усунення Голови Харківської обласної державної (військової) адміністрації від виконання покладених на нього обов’язків з метою перешкоджання здійснення ним необхідних заходів правового режиму воєнного стану та спроби захоплення державної влади в регіоні;
  • дискредитував чинну владу м. Харкова та Харківської області шляхом висвітлення в засобах масової інформації недостовірної інформації з метою дестабілізації ситуації в області;
  • перешкоджав функціонуванню єдиної системи управління сил безпеки та сил оборони і подальшої бездіяльності органів безпеки м. Харків та Харківської області;
  • не забезпечив виконання покладених на УСБУ в Харківській області завдань та за відсутності жодних законних підстав віддав наказ особовому складу управління покинути адміністративне приміщення та територію м. Харків (місце несення служби) за відсутності передумов для цього;
  • створив умови для здачі ворогові наявних на зберіганні в адміністративній будівлі УСБУ в Харківській області зброї, бойових припасів, засобів забезпечення бойових дій, засобів індивідуального захисту військовослужбовців;
  • самовільно залишив місце несення служби без поважних причин, вчинене в умовах воєнного стану», - сказано у повідомленні ОГП.

Досудове розслідування здійснювалося ГСУ ДБР.

Джерело фото: gp.gov.ua

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Мельников
    Руслан Мельников
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Богатир
    Костянтин Богатир
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Тарас Андрейчук
    Тарас Андрейчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Людмила Шарко
    Людмила Шарко
    суддя Господарського суду Харківської області