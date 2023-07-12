В Україні набирають помічників ветеранів: як взяти участь

У проєкті можуть взяти участь ветерани війни та члени їхніх сімей, постраждалі учасники Революції Гідності.

В Україні триває набір для участі в експериментальному проєкті щодо запровадження Інституту помічника ветерана.

Як розповіли у Мінреінтеграції, він створений для ветеранів та членів їхніх родин, які готові допомогти іншим ветеранам пройти шлях переходу від військової служби до цивільного життя, отримати послуги та пільги, які гарантовані їм державою.

У проєкті можуть взяти участь ветерани війни та члени їхніх сімей, постраждалі учасники Революції Гідності тощо.

Заяву на участь можна подати на платформі е-Ветеран.

Відібраних учасників спрямують на навчання, підвищення кваліфікації та працевлаштування в одній із територіальних громад у Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській або Миколаївській областях.

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