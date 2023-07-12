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  1. Суд інфо
  2. / В Україні

За півроку Вища рада правосуддя прийняла 6 рішень про надання згоди на утримання судді під вартою

18:12, 12 липня 2023
До ВРП упродовж шести місяців 2023 року надійшло 6 подань про надання згоди на утримання судді під вартою.
За півроку Вища рада правосуддя прийняла 6 рішень про надання згоди на утримання судді під вартою
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До Вищої ради правосуддя із початку 2023 року надійшло 12 клопотань Офісу Генерального прокурора про тимчасове відсторонення та продовження строку тимчасового відсторонення суддів від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням судді до кримінальної відповідальності.

Як розповіли у ВРП, надійшло:

  • 9 клопотань про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням судді до кримінальної відповідальності;
  • 3 клопотання про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя.

Вища рада правосуддя за результатами розгляду вказаних клопотань Офісу Генерального прокурора ухвалила:

  • 7 рішень про задоволення клопотань Офісу Генерального прокурора про тимчасове відсторонення та продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження;
  • 3 рішення про часткове задоволення клопотання Офісу Генерального прокурора про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням судді до кримінальної відповідальності;  
  • рішення про відмову в задоволенні клопотання Офісу Генерального прокурора про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя;
  • 1 рішення про повернення без розгляду клопотання Офісу Генерального прокурора про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням судді до кримінальної відповідальності.

Крім того, до ВРП упродовж шести місяців 2023 року надійшло 6 подань про надання згоди на утримання судді під вартою, за результатами розгляду яких прийнято рішень про надання згоди.

Також Радою прийнято 1 рішення про відмову у задоволенні подання про надання згоди на утримання судді під вартою за результатами розгляду подання, яке надійшло у 2022 році.

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