За півроку Вища рада правосуддя прийняла 6 рішень про надання згоди на утримання судді під вартою

До Вищої ради правосуддя із початку 2023 року надійшло 12 клопотань Офісу Генерального прокурора про тимчасове відсторонення та продовження строку тимчасового відсторонення суддів від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням судді до кримінальної відповідальності.
Як розповіли у ВРП, надійшло:
- 9 клопотань про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням судді до кримінальної відповідальності;
- 3 клопотання про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя.
Вища рада правосуддя за результатами розгляду вказаних клопотань Офісу Генерального прокурора ухвалила:
- 7 рішень про задоволення клопотань Офісу Генерального прокурора про тимчасове відсторонення та продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження;
- 3 рішення про часткове задоволення клопотання Офісу Генерального прокурора про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням судді до кримінальної відповідальності;
- 1 рішення про відмову в задоволенні клопотання Офісу Генерального прокурора про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя;
- 1 рішення про повернення без розгляду клопотання Офісу Генерального прокурора про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням судді до кримінальної відповідальності.
Крім того, до ВРП упродовж шести місяців 2023 року надійшло 6 подань про надання згоди на утримання судді під вартою, за результатами розгляду яких прийнято 6 рішень про надання згоди.
Також Радою прийнято 1 рішення про відмову у задоволенні подання про надання згоди на утримання судді під вартою за результатами розгляду подання, яке надійшло у 2022 році.
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