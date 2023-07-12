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За полгода Высший совет правосудия принял 6 решений о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей

18:12, 12 июля 2023
В ВСП в течение шести месяцев 2023 года поступило 6 представлений о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей.
За полгода Высший совет правосудия принял 6 решений о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей
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В Высший совет правосудия с начала 2023 года поступило 12 ходатайств Офиса Генерального прокурора о временном отстранении и продлении срока временного отстранения судей от осуществления правосудия в связи с привлечением судьи к уголовной ответственности.

Как рассказали в ВСП, поступило:

  • 9 ходатайств о временном отстранении судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением судьи к уголовной ответственности;
  • 3 ходатайства о продлении срока временного отстранения судьи от осуществления правосудия.

Высший совет правосудия по результатам рассмотрения указанных ходатайств Офиса Генерального прокурора принял:

  • 7 решений об удовлетворении ходатайств Офиса Генерального прокурора о временном отстранении и продлении срока временного отстранения судьи от осуществления правосудия до вступления в законную силу приговора суда или закрытия уголовного производства;
  • 3 решения о частичном удовлетворении ходатайства Офиса Генерального прокурора о временном отстранении судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением судьи к уголовной ответственности;
  • 1 решение об отказе в удовлетворении ходатайства Офиса Генерального прокурора о временном отстранении судьи от осуществления правосудия;
  • 1 решение о возвращении без рассмотрения ходатайства Офиса Генерального прокурора о временном отстранении судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением судьи к уголовной ответственности.

Кроме того, в ВСП в течение шести месяцев 2023 года поступило 6 представлений о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей, по результатам рассмотрения которых принято 6 решений о предоставлении согласия.

Также Советом принято 1 решение об отказе в удовлетворении представления о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей по результатам рассмотрения представления, поступившего в 2022 году.

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