Суд помешал незаконному отчуждению здания Львовской таможни в историческом центре города

Админздание таможни является памятником культурного наследия местного значения.

Северный апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда первой инстанции о включении в список объектов малой приватизации, подлежащих приватизации путем выкупа, нежилых помещений общей площадью 298,6 кв.м в административном доме во Львове. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Як встановлено судом, між Західною регіональною митницею та товариством з обмеженою відповідальністю 1 жовтня 2003 року було укладено договір оренди нежитлових приміщень в адміністративному будинку митниці.

У 2021 році товариство-орендар звернулося до Фонду державного майна України із заявою про включення приміщення - об`єкта права державної власності до переліку об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації.

Також Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях направило Державній митній службі листа із проханням надати згоду на включення вказаного об`єкта державної власності.

Державна митна служба України повідомила про відмову щодо приватизації зазначеного об’єкта.

У своєму зверненні Державна митна служба України також зазначала, що у зв’язку із значним зростанням штатної чисельності працівників органів державної митної служби в порівнянні з початком 2000-х років постійно збільшується потреба в додаткових нежитлових приміщеннях, необхідних для розміщення особового складу митниці, з урахуванням додержання санітарних норм. Наразі виникла нагальна потреба у вивільненні приміщень загальною площею 298,6 кв.м, що знаходяться у користуванні товариства. Враховуючи вказане, балансоутримувач ще в 2018 році ініціював питання щодо відмови в продовженні договору оренди.

Крім того, ДМС України звертала увагу, що адмінбудинок митниці введений у експлуатацію у 1906 році та є пам’яткою культурної спадщини місцевого значення.

Товариство з обмеженою відповідальністю звернулось до суду з позовом про включення об`єкта державної власності до переліку об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації та затвердження переліку.

Рішенням суду першої інстанції позовні вимоги було задоволено.

Не погодившись із вказаним рішенням, Державна митна служба України та Фонд державного майна України звернулись з апеляційними скаргами до Північного апеляційного господарського суду.

Колегія суддів апеляційного господарського суду підтвердила обґрунтованість відмови позивачу та відсутність підстав включати спірне майно до переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації.

За результатами розгляду справи, Північний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційні скарги Державної митнлї служби України та Фонду державного майна України, скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове рішення про відмову ТОВ у позові.

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