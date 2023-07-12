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  1. В Украине

Силы обороны Украины получили свыше 10 тонн незаконно ввезенных российских автозапчастей, обнаруженных в рамках расследования

21:40, 12 июля 2023
Киевской городской прокуратурой совместно с ГБР инициирован вопрос передачи на нужды Сил обороны Украины более 10 тонн незаконно ввезенных российских автозапчастей.
Силы обороны Украины получили свыше 10 тонн незаконно ввезенных российских автозапчастей, обнаруженных в рамках расследования
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Киевской городской прокуратурой совместно с ГБР инициирован вопрос передачи на нужды Сил обороны Украины более 10 тонн незаконно ввезенных российских автозапчастей, обнаруженных в рамках расследования деятельности российской компании. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

«По данным следствия, после 24 февраля 2022 года российская компания ввезла на таможенную территорию Украины для последующей продажи более 10 тонн контрабандных российских автозапчастей на сумму более 3 млн грн.

При этом в документах данные о настоящем поставщике скрывались под якобы европейскими компаниями, которые в свою очередь вроде бы официально экспортировали продукцию в Украину.

Прибыль от реализации товара украинским потребителям фактически поступала стране-агрессору.

В рамках расследования уголовного производства правоохранители разоблачили и прекратили цепь обогащения российской компании», - говорится в сообщении ОГП.

Досудебное расследование по факту финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины продолжается (ч. 2 ст. 110-2 УК Украины).

Следствие осуществляется следователями территориального управления ГБР, расположенного в г. Киеве.

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