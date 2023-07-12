Сили оборони України отримали понад 10 тонн незаконно ввезених російських автозапчастин, виявлених у межах розслідування

Київською міською прокуратурою спільно з ДБР ініційовано питання передачі на потреби Сил оборони України понад 10 тонн незаконно ввезених російських автозапчастин.

Київською міською прокуратурою спільно з ДБР ініційовано питання передачі на потреби Сил оборони України понад 10 тонн незаконно ввезених російських автозапчастин, виявлених у межах розслідування діяльності російської компанії. Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора.

«За даними слідства, після 24 лютого 2022 року російська компанія ввезла на митну територію України для подальшого продажу понад 10 тонн контрабандних російських автозапчастин на суму понад 3 млн грн.

При цьому у документах дані про справжнього постачальника приховувалися під нібито європейськими компаніями, які в свою чергу начебто офіційно експортували продукцію в Україну.

Прибутки від реалізації товару українським споживачам фактично надходили країні-агресору.

У межах розслідування кримінального провадження правоохоронці викрили та припинили ланцюг збагачення російської компанії», - сказано у повідомленні ОГП.

Досудове розслідування за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України триває (ч. 2 ст. 110-2 КК України).

Слідство здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві.

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