Приказал ударить по Виннице «Калибрами»: сообщили о подозрении адмиралу флота рф Осипову

Отмечается, что в результате вражеского обстрела тогда погибли 29 винничан, из них трое детей.

Фото: СБУ

Служба безопасности собрала новые доказательства вины бывшего командующего Черноморским флотом рф Игоря Осипова, который причастен к обстрелам гражданской инфраструктуры Украины.

Как сообщает СБУ, следователи установили, что именно Осипов организовал массированную воздушную атаку по Виннице 14 июля 2022 года.

Тогда по его приказу враг нанес удар по украинскому городу ракетами «Калибр» с российского боевого надводного корабля, базировавшегося вблизи мыса Фиолент Крымского полуострова.

В результате вражеского обстрела погибли 29 винничан, из них трое детей. Еще 154 человека получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Кроме того, российские ракеты разрушили 35 жилых домов, около 70 частных автомобилей и коммунальных транспортных средств.

На основании собранных доказательств Осипову сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны соединенных с умышленным убийством, совершенным по предварительному сговору группой лиц).

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в начале этого года СБУ сообщила ему о подозрении за организацию систематических ракетных ударов с акватории Черного моря по украинским густонаселенным пунктам.

Фигуранту уже был сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

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