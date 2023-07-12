В Украине набирают помощников ветеранов: как принять участие

В проекте могут принять участие ветераны войны и члены их семей, пострадавшие участники Революции Достоинства.

В Украине идет набор для участия в экспериментальном проекте по внедрению Института помощника ветерана.

Как рассказали в Минреинтеграции, он создан для ветеранов и членов их семей, готовых помочь другим ветеранам пройти путь перехода от военной службы к гражданской жизни, получить услуги и льготы, гарантированные им государством.

В проекте могут принять участие ветераны войны и члены их семей, пострадавшие участники Революции Достоинства и т.д.

Заявление на участие можно подать на платформе е-Ветеран.

Отобранные участники будут направлены на обучение, повышение квалификации и трудоустройство в одной из территориальных общин в Винницкой, Днепропетровской, Львовской или Николаевской областях.

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