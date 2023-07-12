Кабмин запретил аптеками указывать в рекламе цены и сравнивать себя с конкурентами

Согласно документу на вывесках и рекламах, аптекам запрещено указывать уровень цен или другой признак стоимости, который может повлиять на намерения потребителя приобрести товар.

Изображение: freepik.com

Кабинет Министров вернул ограничения по оформлению вывесок и наружных рекламных конструкций аптечных заведений. Соответствующее решение закреплено постановлением Правительства №699 от 11 июля.

Согласно документу, на вывесках и рекламах аптекам запрещено указывать уровень цен или другой признак стоимости, который может повлиять на намерения потребителя приобрести товар.

Кроме того, не разрешается указывать информацию, которая может ввести в заблуждение потребителя. К примеру, об ориентированности аптечного заведения на обслуживание определенных социальных групп. Также аптекам запрещено сравнивать себя с конкурентами.

Указанные ограничения уже действовали в 2021 году, но они были исключены из-за решения суда по иску об использовании торговой марки «Аптека оптовых цен».

Однако через год Кассационный административный суд отменил решение судов предыдущих инстанций и принял решение в пользу Кабинета Министров.

Согласно решению суда, любая деятельность, вводящая потребителя в заблуждение, признается нечестной предпринимательской практикой и запрещается. Это касается цены, наличия скидок или других ценовых преимуществ перед конкурентами.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», на территории трех областей Минздрава и Гослекслужбы мониторят цены в аптеках.

Автор: Ярослав Конощук

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