Кабмин запретил аптеками указывать в рекламе цены и сравнивать себя с конкурентами

Кабинет Министров вернул ограничения по оформлению вывесок и наружных рекламных конструкций аптечных заведений. Соответствующее решение закреплено постановлением Правительства №699 от 11 июля.
Согласно документу, на вывесках и рекламах аптекам запрещено указывать уровень цен или другой признак стоимости, который может повлиять на намерения потребителя приобрести товар.
Кроме того, не разрешается указывать информацию, которая может ввести в заблуждение потребителя. К примеру, об ориентированности аптечного заведения на обслуживание определенных социальных групп. Также аптекам запрещено сравнивать себя с конкурентами.
Указанные ограничения уже действовали в 2021 году, но они были исключены из-за решения суда по иску об использовании торговой марки «Аптека оптовых цен».
Однако через год Кассационный административный суд отменил решение судов предыдущих инстанций и принял решение в пользу Кабинета Министров.
Согласно решению суда, любая деятельность, вводящая потребителя в заблуждение, признается нечестной предпринимательской практикой и запрещается. Это касается цены, наличия скидок или других ценовых преимуществ перед конкурентами.
Как сообщала «Судебно-юридическая газета», на территории трех областей Минздрава и Гослекслужбы мониторят цены в аптеках.
Автор: Ярослав Конощук
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