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  1. В Украине

Заместителя директора Киевавтодор взяли под круглосуточный домашний арест с браслетом

15:29, 12 июля 2023
Решение принял Голосеевский районный суд Киева, удовлетворив в полном объеме ходатайство прокуроров.
Заместителя директора Киевавтодор взяли под круглосуточный домашний арест с браслетом
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Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста экс-директору одного из столичных коммунальных предприятий, который в настоящее время работает заместителем директора КК «Киевавтодор». Должностное лицо подозревается в служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Решение принял Голосеевский районный суд Киева, удовлетворив в полном объеме ходатайство прокуроров. Срок действия постановления до 6 сентября 2023 включительно.

Согласно определению, на подозреваемого также возложены обязанности:

  • прибывать к следователю, прокурору или суд по первому требованию;
  • сообщать следователю, прокурору или суд об изменении места своего жительства;
  • воздерживаться от общения с работниками КК «Киевавтодор», коммунального предприятия, которое он возглавлял, и подрядной организации;
  • сдать на хранение паспорт для выезда за границу;
  • носить электронное средство контроля.

Напомним, должностному лицу сообщено о подозрении в рамках уголовного производства относительно закупки дорожного оборудования, а именно ограничительных стационарных столбиков из нержавеющей стали.

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