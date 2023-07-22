21-летняя мошенница из Днепропетровской области зарабатывала на продаже несуществующей военной одежды

Девушка обманывала людей через соцсети, брала деньги и прекращала общение.

Женщина из Желтых Вод Днепропетровской области обманывала людей в социальных сетях. Создала несколько аккаунтов, на которых разместила информацию с фотографиями о продаже военной формы. Деньги от покупателей получала, а обещанный товар не отправляла, – сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Полицейские отделения полиции № 5 Каменского РУП установили, что к мошенничеству причастна 21-летняя местная жительница. Следователи установили причастность женщины уже к четырем фактам мошенничества. Другие факты сейчас проверяются.

По согласованию с Желтоводской окружной прокуратурой женщине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

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