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ЮНЕСКО осудила ракетный удар по историческому центру Одессы

21:34, 22 июля 2023
Организация призвала прекратить нападения на культурные ценности, защищенные международным правом и нормативными документами.
ЮНЕСКО осудила ракетный удар по историческому центру Одессы
Фото: Одеська міська рада
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Международная организация ЮНЕСКО осудила российские удары по Одессе. В частности, по центру города, в результате которых пострадали музеи. Об этом сообщает пресс-служба ЮНЕСКО.

Организация призвала прекратить нападения на культурные ценности, защищенные международным правом и нормативными документами.

"ЮНЕСКО выражает поддержку одесситам и выражает искренние соболезнования семьям погибших", - говорится в заявлении.

Предварительная оценка выявила повреждение нескольких музеев находящихся на территории Всемирного наследия. Речь идет об Одесском археологическом музее, Одесском морском музее и Одесском литературном музее.

Напомним, что в последние дни Одесская область постоянно страдает от российских обстрелов.

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