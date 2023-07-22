На некоторых территориях активных боевых действий в ближайшее время будет возобновлен доступ к госреестрам

Их жители получат доступ к административным услугам.

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Доступ к госреестрам на некоторых территориях активных боевых действий будет возобновлен в ближайшее время.

Так, приказом Минреинтеграции от 13 июля 2023 года № 199 внесены изменения в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией. В частности, один из разделов Перечня дополнен новым пунктом: «Территории активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы».

Согласно приказу, в него вошли Никопольская и Марганецкая территориальные общины Днепропетровской области, Константиновская городская территориальная община Донецкой области, город Очаков Очаковской городской территориальной общины Николаевской области и территории Бериславского, Каховского и Херсонского районов Херсонской области.

Таким образом, объясняют в Минреинтеграции, на этих территориях разрешено деятельность пользователей реестров, а их жители получат доступ к административным услугам.

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