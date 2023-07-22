В ПФУ объяснили, в каком размере выплачивается пособие на похороны пенсионера в 2023 году

Размер пособия на погребение зависит от размера пенсии, получаемой пенсионером.

Пенсионный фонд Украины рассказывает, что лицам, совершившим погребение пенсионера, выплачивается пособие на похороны.

Размер пособия на погребение зависит от закона, согласно которому была назначена пенсия умершему.

Если пенсионер получал пенсию, назначенную согласно Закону Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц», то пособие выплачивается в размере трехмесячной пенсии, но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (13420 грн).

Для тех, кому пенсия была назначена в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (или других законов), размер пособия – две пенсии, которые получал пенсионер на момент смерти.

Срок обращения за получением пособия на погребение пенсионера не ограничен во времени.

Ранее сообщалось, как получить помощь на погребение работника в 2023 году.

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