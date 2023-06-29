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  1. В Украине

В Пенсионном фонде объяснили, как получить помощь на погребение работника в 2023 году

23:23, 29 июня 2023
Помощь на захоронение назначают на основании оригинала выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти.
В Пенсионном фонде объяснили, как получить помощь на погребение работника в 2023 году
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Пенсионный фонд в письме от 13.06.2023 г. № 800-030401-8/32247 указал, что существует техническая возможность для страхователей подавать заявления-расчеты для получения финансирования, в том числе пособия на захоронение застрахованного лица или члена семьи застрахованного лица через вебпортал электронных услуг ПФУ.

Для того, чтобы получить пособие, страхователю необходимо создать заявление-расчет в своем личном кабинете на вебпортале электронных услуг ПФУ.

В этом заявлении-расчете необходимо указать сумму пособия на захоронение (Тип заявления-расчета: "Бумажные документы", тип приложения: "Приложение 3"). Альтернативно, заявление-расчет можно подать в бумажной форме в сервисный центр ПФУ. При этом необходимо обеспечить, чтобы заявление и все необходимые документы были предоставлены получателем помощи в срок, установленный статьей 24 Закона Украины от 23.09.99 г. № 1105-XIV (далее – Закон № 1105).

А в письме Пенсионного фонда от 14.06.2023 г. № 2800-030401-8/32608 рассматривается вопрос о правомерности оказания помощи на погребение по месту работы по совместительству.

Специалисты ПФУ в письме отметили, что ч. 1 ст. 22 Закона № 1105 не урегулированы вопросы назначения и осуществления предоставления пособия на погребение, такая помощь назначается и предоставляется любым страхователем, с которым застрахованное лицо на момент наступления страхового случая: находилось в трудовых отношениях; выполняла работы или оказывала услуги на основе гражданско-правового договора.

При этом Пенсионный фонд напоминает, что пособие на захоронение назначается на основании оригинала выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти.

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