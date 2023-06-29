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  1. В Украине

Какой уровень загрязненности воздуха в Киеве 29 июня

09:36, 29 июня 2023
По состоянию на утро уровень загрязненности воздуха очень низкий, радиационный фон – в норме.
Какой уровень загрязненности воздуха в Киеве 29 июня
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В Киеве по состоянию на утро 29 июня уровень загрязненности атмосферного воздуха очень низкий. Радиационный фон по всему городу – в норме. Об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

Правый берег

Стационарный пункт мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Туровская, 28, общий индекс качества воздуха – 25 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон при контрольной норме в 0,26 мкЗв/ч составляет 0,12 мкЗв/ч.

Стационарный пункт мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Щусева, 20, общий индекс качества воздуха – 18 (очень низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,11 мкЗв/час.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу проспект Правды, 64-Г общий индекс качества воздуха – 24 (очень низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,10 мкЗв/час.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу проспект Берестейский, 97, общий индекс качества воздуха – 13 (очень низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,10 мкЗв/час.

Стационарный пункт мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Китаевская, 22, общий индекс качества воздуха – 22 (очень низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,10 мкЗв/час.

Левый берег

Стационарный пункт мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Харьковское шоссе, 7/1, общий индекс качества воздуха – 15 (очень низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,11 мкЗв/час.

Стационарный пункт мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Архитектора Вербицкого, 26, общий индекс качества воздуха – 21 (очень низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,10 мкЗв/час.

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