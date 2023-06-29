Корпоративные споры и банкротство: обзор судебной практики КХС ВС

Опубликован обзор актуальной судебной практики КХС ВС за апрель 2023 года.

Верховный Суд обнародовал обзор актуальной судебной практики Кассационного хозяйственного суда в составе ВС за апрель 2023 года, где освещен ряд правовых позиций в отдельных категориях споров, относящихся к хозяйственной юрисдикции.

В частности, в постановлениях коллегий судей КХС ВС содержатся правовые выводы о:

необратимости действия во времени Закона Украины "О защите интересов лиц в сфере интеллектуальной собственности во время действия военного положения, введенного в связи с вооруженной агрессией рф против Украины";

последствиях указания в согласии на заключение одним из супругов договора о распоряжении долей в уставном капитале ООО, которая является общим имуществом супругов, статуса физического лица как участника ООО и неуказание его статуса как другого супруга;

основаниях возникновения преддоговорного спора;

отсутствии у суда полномочий по своему усмотрению определять ответчика по делу.

В постановлениях судебной палаты для рассмотрения дел о банкротстве КХС ВС сформулированы правовые выводы:

последствиях одновременного обращения инициирующих кредиторов в различные хозяйственные суды с заявлениями об открытии производства по делу о банкротстве к тому же должнику;

судебном контроле в исполнительных производствах по решениям по должнику.

В постановлении объединенной палаты КХС ВС сделан вывод о возмещении за счет истца, уплаченного ответчиком судебного сбора, в случае отказа истца от иска и закрытия производства по делу на основании п. 4 ч. 1 ст. 231 ХПК Украины и отступили от заключения, изложенного в ранее принятом постановлении КХС ВС.

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