Силовики и ВСУ будут проверять военкомов на добропорядочность, — Минобороны

В созданную рабочую группу войдут силовики ГБР, СБУ, полицейские, сотрудники НАПК и военные ВСУ.

Правоохранители, силовики, НАПК и ВСУ будут проверять руководителей Территориальных центров комплектования и социальной поддержки на добропорядочность и эффективность. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Александр Павлюк во время интервью во марафоне "Единые новости".

«Получил задание от президента по созданию рабочей группы. Это важный вопрос сегодняшнего дня, ведь в инфопространстве очень много негатива о деятельности территориальных центров комплектования. Поэтому рабочая группа создана. Она включает в себя силовой блок — это НАПК, ГБР, СБУ, Национальную полицию, которые будут проверять свои вопросы — от мониторинга образа жизни руководства ТЦК до нарушения действующего законодательства», — сказал он.

В настоящее время уже создана группа ВСУ, которая будет анализировать выполнение задач, принимать соответствующую информацию от людей, анализировать ее.

В то же время он отметил, что «какую-то очень глобальную проверку» они, вероятно, сделать не смогут, но выразил надежду, что смогут определить, «насколько тот или иной руководитель соответствует требованиям к нему».

По словам Павлюка, правоохранители будут определять, насколько декларации военнослужащих соответствуют реальному образу их жизни, а представители ВСУ — как работает этот комиссариат, как выполняет задачи и какие жалобы на его работу.

После анализа всей информации наработают предложения руководству государства по дальнейшим шагам по улучшению работы центров комплектования.

Напомним, что одесский военком Евгений Борисов отстранен от исполнения обязанностей. Ранее журналисты выяснили, что семья начальника одесского военкомата Евгения Борисова владеет недвижимостью и автомобилями в Испании на миллионы долларов. Все это родные одесского военкома приобрели во время полномасштабной войны.

Информация получила широкую огласку. ГБР начало производство по факту злоупотребления служебным положением.



Владимир Зеленский 23 июня сообщил, что он срочно поручил командующему ВСУ Валерию Залужному уволить Борисова с должности начальника местного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

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