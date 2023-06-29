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Рада поддержала законопроект о безвозмездном проживании во временном жилье для определенных категорий ВПЛ до конца войны

Депутаты поддержали в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность проживания во временном жилье для отдельных категорий внутренне перемещенных лиц до завершения военного положения.

Денис Малюська заявил, что Рада приняла закон, упрощающий эвакуацию тюрем

Верховная Рада приняла закон об адаптации тюремной системы к реалиям войны, - Денис Малюська.

Рада расширила перечень документов для подтверждения пребывания в российском плену

Парламентарии одобрили во втором чтении и целом законопроект, которым предусматривается расширение перечня документов для подтверждения пребывания лица в плену в РФ.

За посредничество в «решении вопросов» в судах грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией

Народные депутаты зарегистрировали законопроект, согласно которому вводится ответственность за посредничество в «решении вопросов» в судах.

Рада приняла закон о противодействии иммиграции через фиктивные браки

Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом закон об обязательной проверке лиц относительно возможной иммиграции в Украину из-за фиктивного брака.

  1. Общество

29 июня: какой праздник и главные события

09:52, 29 июня 2023
29 июня отмечают Международный день тропиков и Всемирный день промышленного дизайна.
29 июня: какой праздник и главные события
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В четверг, 29 июня, в Украине в мире отмечают ряд праздников. Также в прошлом в этот день произошло несколько важных событий.

В Украине и мире отмечают Международный день промышленного дизайна. Дата была выбрана в честь создания в 1957 году Международной организации дизайна, которая была заинтересована в защите промышленного дизайна и распространении знаний в этой интересной сфере.

Также сегодня празднуют Международный день тропиков. Праздник был создан по инициативе ООН 14 июня 2006 года, а дату выбрали в честь дебютного "Доклада о состоянии тропиков".  Главной целью дня является обращение внимания людей на проблемы, связанные с тропиками, тяжелым проживанием там и т.д.

Кроме этого, 29 мая празднуют День инженера в Эквадоре, День Папы Римского, День Центральной провинции – на Соломоновых островах, День ветеранов – в Нидерландах, День учителя – в Никарагуа, День муниципалитета Николас Ромеро – в Мексике, День нефтяника – в Бразилии, День хрустящей карамели с миндалем – в США.

Православная церковь чтит память святителя Тихона. Верующие молились святителю Тихону, чтобы получить исцеление от болезней, особенно, если они связаны с болью в ногах.

Календарь важных событий в Украине и мире за 29 июня:

  • 1174 год — Полтаву впервые упомянули в Ипатьевской летописи, под названием Лтава. (само название появилось в 1430 году);
  • 1236 год — крестоносцы захватывают Кордову;
  • 1575 год — в ходе битвы при Нагасино аркебузиры Оды Нобунаги одерживают победу над конницей рода Такеда, начинается массовый переход самурайских армий на огнестрельное оружие;
  • 1579 год — испанские войска совершают массовую резню мирного населения голландского города Маастрихт;
  • 1613 год — в Лондоне во время спектакля по пьесе Уильяма Шекспира "Генрих VIII" загорается и дотла сгорает театр "Глобус";
  • 1644 год – в битве при Кропреде-Бридж армия английских роялистов во главе с Карлом I разгромляет парламентские войска;
  • 1949 год — в ЮАР начинает действовать политика апартеида, вступает в силу закон, запрещающий расово смешанные браки.

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