29 июня: какой праздник и главные события

29 июня отмечают Международный день тропиков и Всемирный день промышленного дизайна.

В четверг, 29 июня, в Украине в мире отмечают ряд праздников. Также в прошлом в этот день произошло несколько важных событий.

В Украине и мире отмечают Международный день промышленного дизайна. Дата была выбрана в честь создания в 1957 году Международной организации дизайна, которая была заинтересована в защите промышленного дизайна и распространении знаний в этой интересной сфере.

Также сегодня празднуют Международный день тропиков. Праздник был создан по инициативе ООН 14 июня 2006 года, а дату выбрали в честь дебютного "Доклада о состоянии тропиков". Главной целью дня является обращение внимания людей на проблемы, связанные с тропиками, тяжелым проживанием там и т.д.

Кроме этого, 29 мая празднуют День инженера в Эквадоре, День Папы Римского, День Центральной провинции – на Соломоновых островах, День ветеранов – в Нидерландах, День учителя – в Никарагуа, День муниципалитета Николас Ромеро – в Мексике, День нефтяника – в Бразилии, День хрустящей карамели с миндалем – в США.

Православная церковь чтит память святителя Тихона. Верующие молились святителю Тихону, чтобы получить исцеление от болезней, особенно, если они связаны с болью в ногах.

Календарь важных событий в Украине и мире за 29 июня:

1174 год — Полтаву впервые упомянули в Ипатьевской летописи, под названием Лтава. (само название появилось в 1430 году);

1236 год — крестоносцы захватывают Кордову;

1575 год — в ходе битвы при Нагасино аркебузиры Оды Нобунаги одерживают победу над конницей рода Такеда, начинается массовый переход самурайских армий на огнестрельное оружие;

1579 год — испанские войска совершают массовую резню мирного населения голландского города Маастрихт;

1613 год — в Лондоне во время спектакля по пьесе Уильяма Шекспира "Генрих VIII" загорается и дотла сгорает театр "Глобус";

1644 год – в битве при Кропреде-Бридж армия английских роялистов во главе с Карлом I разгромляет парламентские войска;

1949 год — в ЮАР начинает действовать политика апартеида, вступает в силу закон, запрещающий расово смешанные браки.

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