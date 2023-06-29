29 червня: яке свято і головні події

29 червня відначають Міжнародний день тропіків і Всесвітній день промислового дизайну.

У четвер, 29 червня, в Україні в світі відзначають низку свят. Також в цей день у минулому сталося кілька важливих подій.

В Україні і світі святкують Міжнародний день промислового дизайну. Дату обрали на честь створення 1957 року Міжнародної організації дизайну, яка була зацікавлена в захисті промислового дизайну та поширенні знань у цій цікавій сфері.

Також сьогодні святкують Міжнародний день тропіків. Свято створили за ініціативи ООН 14 червня 2006 року, а дату обрали на честь дебютної "Доповіді про стан тропіків". Головною метою дня є звернення уваги людей на проблеми, які пов'язані з тропіками, тяжким проживанням там, тощо.

Крім цього, 29 травня святкують День інженера в Еквадорі, День Папи Римського, День Центральної провінції - на Соломонових островах, День ветеранів - у Нідерландах, День учителя - в Нікарагуа, День муніципалітету Ніколас Ромеро - в Мексиці, День нафтовика - в Бразилії, День хрусткої карамелі з мигдалем - у США.

Православна церква вшановує пам'ять святителя Тихона. Віряни молилися святителю Тихону, щоб отримати зцілення від хвороб, особливо якщо вони пов'язані з болем у ногах.

Календар важливих подій в Україні та світі за 29 червня:

1174 рік — Полтаву вперше згадали в Іпатіївському літописі під назвою Лтава (сама назва з'явилася 1430 року);

1236 рік — хрестоносці захоплюють Кордову;

1575 рік — під час битви при Наґасіно аркебузири Оди Нобунаґи отримують перемогу над кіннотою роду Такеда, розпочинається масовий перехід самурайських армій на вогнепальну зброю;

1579 рік — іспанські війська вчиняють масову різанину мирного населення голландського міста Маастрихт;

1613 рік — у Лондоні під час вистави за п'єсою Вільяма Шекспіра "Генріх VIII" спалахує і вщент згорає театр "Глобус";

1644 рік — у битві при Кропреді-Бридж армія англійських роялістів на чолі з Карлом I розгромлює парламентські війська;

1949 рік — у ПАР починає діяти політика апартеїду, набуває чинності закон, що забороняє расово змішані шлюби.

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