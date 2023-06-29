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Рада підтримала законопроєкт про безоплатне проживання у тимчасовому житлі для визначених категорій ВПО до кінця війни

Депутати підтримали у першому читанні законопроєкт, який передбачає можливість проживання у тимчасовому житлі для окремих категорій внутрішньо переміщених осіб до завершення воєнного стану.

Денис Малюська заявив, що Рада прийняла закон, який спрощує евакуацію в’язниць

Верховна Рада ухвалила закон про адаптацію в’язничої системи до реалій війни, - Денис Малюська.

Рада розширила перелік документів для підтвердження перебування у російському полоні

Парламентарі схвалили у другому читанні та в цілому законопроєкт, яким передбачається розширення переліку документів для підтвердження перебування особи у полоні в РФ.

За посередництво у «вирішенні питань» в судах буде загрожувати позбавлення волі до 15 років з конфіскацією

Народні депутати зареєстрували законопроект, за яким вводиться відповідальність за посередництво у «вирішенні питань» в судах.

Рада ухвалила закон щодо протидії іміграції через фіктивні шлюби

Верховна Рада схвалила у другому читанні та в цілому закон про обов’язкову перевірку осіб щодо можливої імміграції в Україну через фіктивний шлюб.

  1. Суспільство

29 червня: яке свято і головні події

09:52, 29 червня 2023
29 червня відначають Міжнародний день тропіків і Всесвітній день промислового дизайну.
29 червня: яке свято і головні події
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У четвер, 29 червня, в Україні в світі відзначають низку свят. Також в цей день у минулому сталося кілька важливих подій.

В Україні і світі святкують Міжнародний день промислового дизайну. Дату обрали на честь створення 1957 року Міжнародної організації дизайну, яка була зацікавлена в захисті промислового дизайну та поширенні знань у цій цікавій сфері. 

Також сьогодні святкують Міжнародний день тропіків. Свято створили за ініціативи ООН 14 червня 2006 року, а дату обрали на честь дебютної "Доповіді про стан тропіків". Головною метою дня є звернення уваги людей на проблеми, які пов'язані з тропіками, тяжким проживанням там, тощо.

Крім цього, 29 травня святкують День інженера в Еквадорі, День Папи Римського, День Центральної провінції - на Соломонових островах, День ветеранів - у Нідерландах, День учителя - в Нікарагуа, День муніципалітету Ніколас Ромеро - в Мексиці, День нафтовика - в Бразилії, День хрусткої карамелі з мигдалем - у США.

Православна церква вшановує пам'ять святителя Тихона. Віряни молилися святителю Тихону, щоб отримати зцілення від хвороб, особливо якщо вони пов'язані з болем у ногах.

Календар важливих подій в Україні та світі за 29 червня:

  • 1174 рік — Полтаву вперше згадали в Іпатіївському літописі під назвою Лтава (сама назва з'явилася 1430 року);
  • 1236 рік — хрестоносці захоплюють Кордову;
  • 1575 рік — під час битви при Наґасіно аркебузири Оди Нобунаґи отримують перемогу над кіннотою роду Такеда, розпочинається масовий перехід самурайських армій на вогнепальну зброю;
  • 1579 рік — іспанські війська вчиняють масову різанину мирного населення голландського міста Маастрихт;
  • 1613 рік — у Лондоні під час вистави за п'єсою Вільяма Шекспіра "Генріх VIII" спалахує і вщент згорає театр "Глобус";
  • 1644 рік — у битві при Кропреді-Бридж армія англійських роялістів на чолі з Карлом I розгромлює парламентські війська;
  • 1949 рік — у ПАР починає діяти політика апартеїду, набуває чинності закон, що забороняє расово змішані шлюби.

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