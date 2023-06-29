У Запоріжжі розпочинаються спецнавчання на випадок теракту на ЗАЕС

Місцева влада також підготувала спеціальну пам'ятку для жителів міста та області.

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29 червня у Запоріжжі та Запорізькому районі розпочинаються спеціальні навчання на випадок надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС. Про це повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Починаються командно-штабні навчання з органами управління та силами цивільного захисту Запорізької області", - йдеться у заяві.

Малашко зазначив, що через заходи можливі тимчасові обмеження руху на окремих ділянках.

"Просимо громадян зберігати спокій та з розумінням поставитися до деяких незручностей", - закликав він.

В ОВА уточнили, що метою спеціальних навчань є злагодження дій усіх служб у разі реальної загрози виникнення надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС.

"Звертаємо увагу, що ситуація контрольована, тому просимо громадян утриматись від надмірної інформаційної уваги до проведення тренувань", - розповів Малашко.

Глава ОВА зазначив, що сирен, сигнально-гучномовних пристроїв, переривисті гудки інших сигнальних засобів, транспорту, означають сигнал цивільного захисту "Увага всім!"

Крім того, повідомлення про виникнення надзвичайної ситуації буде здійснено у додатку на телефоні "Тривога" через передачу сигналу "Радіаційна небезпека".

"Почувши його, терміново увімкніть радіо або телевізор (місцеві канали) і прослухайте повідомлення державних органів влади", - пояснив він.

Місцева влада також підготувала спеціальну пам'ятку для жителів міста та області. У ній пояснюється, що необхідно робити в перші години аварії, як безпечно готувати їжу, про йодну профілактику тощо.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія готує терористичний акт з викидом радіації на Запорізькій АЕС.

У Міністерстві охорони здоров’я опублікували алгоритм дій у разі радіаційної аварії.

Проте у США не бачать ознак того, що рф готова підірвати ЗАЕС чи застосувати ядерну зброю.

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