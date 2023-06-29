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В Запорожье начинаются спецучения на случай теракта на ЗАЭС

08:43, 29 июня 2023
Местные власти также подготовили специальную памятку для жителей города и области.
В Запорожье начинаются спецучения на случай теракта на ЗАЭС
Фото: GETTY IMAGES
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29 июня в Запорожье и Запорожском районе начинаются специальные учения на случай чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

"Начинаются командно-штабные учения с органами управления и силами гражданской защиты Запорожской области", - говорится в заявлении.

Чиновник отметил, что ввиду мероприятий возможны временные ограничения движения на отдельных участках.

"Просим граждан сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к некоторым неудобствам", - призвал он.

В ОВА уточнили, что целью специальных учений является слаживание действий всех служб в случае реальной угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС.

"Обращаем внимание, что ситуация контролируемая, поэтому просим граждан воздержаться от чрезмерного информационного внимания до проведения тренировок", - рассказал Малашко.

Глава ОВА отметил, что звуки сирен, сигнально-громкоговорящих устройств, прерывистые гудки других сигнальных средств, транспорта, означают сигнал гражданской защиты "Внимание всем!"

Кроме того, уведомление о возникновении чрезвычайной ситуации будет осуществлено в приложении на телефоне "Тревога" через передачу сигнала "Радиационная опасность".

"Услышав его, срочно включите радиоприемник или телевизор (местные каналы) и прослушайте сообщения государственных органов власти", - пояснил он.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россия готовит террористический акт по выбросу радиации на Запорожской АЭС.

В Министерстве здравоохранения был опубликован алгоритм действий в случае радиационной аварии. 

Однако США не видят признаков того, что рф готова подорвать ЗАЭС или применить ядерное оружие. 

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