Береговая охрана США обнаружила вероятные останки погибших членов экипажа батискафа «Титан»

Медицинские работники США проведут анализ останков.

Береговой охране США удалось обнаружить и поднять со дна Атлантического океана обломки батискафа "Титан" и вероятные останки погибших. Об этом сообщает пресс-служба Береговой охраны.

"Береговая охрана США подняла обломки и вещественные доказательства с морского дна с места глубоководного аппарата "Титан". Медицинские работники США проведут анализ того, что, предположительно, является человеческими останками, поднятыми с места крушения", - говорится в сообщении.

По словам представителя береговой охраны, расследование крушения "Титана" продолжается. Его ведет команда следователей из нескольких стран.

"Предстоит проделать значительный объем работы, чтобы понять факторы, которые привели к катастрофическому крушению "Титана", - заявил начальник ведомства капитан Джейсон Нойбауэр.

Как ранее сообщалось, пятеро человек на борту подводной лодки "Титан", которая совершала погружение у обломков легендарного корабля "Титаник", считаются мертвыми.

Также опубликовали фото и видео, на которых видно несколько обломков батискафа. Их выгружали с судна Horizon Arctic на пирсе Канадской береговой охраны в Сент-Джонсе на Ньюфаундленде.

Также сообщалось, как выглядел батискаф "Титан", в котором погибли 5 человек.

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