Смертельное путешествие к Титанику: обломки батискафа «Титан» подняли на берег, видео

Обломки «Титана» на берег доставило судно Horizon Arctic.

Фото: SkyNews

В среду, 28 июня, обломки подводного аппарата «Титан» доставили на берег после того, как он взорвался почти две недели назад, передает Sky News.

Опубликовали фотографии и видео, на которых видно несколько обломков. Их выгружали с судна Horizon Arctic на пирсе Канадской береговой охраны в Сент-Джонсе на Ньюфаундленде.

Напомним, пять человек погибли при попытке осмотреть обломки «Титаника».

Фото: SkyNews

Также сообщалось, как выглядел батискаф «Титан», в котором погибли 5 человек.

Еще в сети опубликовали видео, которое имитирует то, что произошло с «Титаном» на дне моря.

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