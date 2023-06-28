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  1. В Украине

Минюст подал в ВАКС иск о взыскании активов Бабакова, Гинера и Воеводина

18:59, 28 июня 2023
В Минюсте назвали дело о взыскании активов Бабакова, Гинера и Воеводина «главной санкционной битвой».
Минюст подал в ВАКС иск о взыскании активов Бабакова, Гинера и Воеводина
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Министерство юстиции подало в ВАКС иск о взыскании активов собственников VS Energy – российских олигархов Александра Бабакова, Евгения Гинера и Михаила Воеводина – в доход государства. Группа, в частности, владеет корпоративными правами в 8 украинских облэнерго. Об этом сообщила директор Департамента санкционной политики Минюста Инна Богатых на своей странице в Facebook.

Она назвала дело «главной санкционной битвой».

Сегодня Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции в виде взыскания активов к бабакову о.м., гинера е.л., воеводина м.в. и других лиц, которые связаны с указанной тройкой и по существу выполняют роль номиналов», – написала она.

Россияне в Украине обладают корпоративными правами:

8 облэнерго;

6 отелей (сеть Premier Hotels & Resorts);

2 металлургических заводов (в частности, «Днепроспецсталь» в Запорожье);

2 ТЦ в Киеве («Метроград» и «Метрополис»);

еще 31 юридическое лицо;

денежными средствами в размере около 2,5 млн долл.

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