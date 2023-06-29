Количество вакантных должностей судей определят вместе ВККС, Совет правосудия и ГСА

Пока неизвестно, сколько судей реально нужно Украине.

Источник фото - Высшая квалификационная комиссия судей

Глава Высшей квалификационной комиссии судей Роман Игнатов во время встречи с послами G 7 27 июня сообщил, что вопрос определения количества вакантных должностей судей пока находится в стадии обсуждения.

Глава ВККС рассказал, что количество вакантных должностей судей, подлежащих заполнению, в том числе во время процедуры отбора судей, будет определено ВККС совместно с Государственной судебной администрацией и Высшим советом правосудия.

Отметим, что подсчет вакантных должностей судей в Украине является достаточно сложной проблемой, поскольку сотни судей в связи с боевыми действиями временно переведены в другие суды, а десятки судов не рассматривают дела, поскольку их работа остановлена вследствие агрессии РФ.

Также, напомним, ранее ВККС сообщила о том, что объявление о созыве Общественного совета добропорядочности будет сделано в начале июля.

Автор Вячеслав Хрипун

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