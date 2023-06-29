Кількість вакантних посад суддів визначать разом ВККС, Рада правосуддя та ДСА

Поки що невідомо, скільки суддів реально потрібно Україні

Джерело фото - Вища кваліфікаційна комісія суддів

Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Роман Ігнатов під час зустрічі з послами G 7 27 червня повідомив, що питання визначення кількості вакантних посад суддів поки що знаходиться в стадії обговорення.

Голова ВККС розповів, що кількість вакантних посад суддів, які підлягають заповненню, у тому числі під час процедури добору суддів, буде визначена ВККС спільно з Державною судовою адміністрацією та Вищою радою правосуддя.

Зазначимо, що підрахунок вакантних посад суддів в Україні є досить складною проблемою, оскільки сотні суддів у зв’язку з бойовими діями тимчасово переведені в інші суди, а десятки судів не розглядають справи.

Також, нагадаємо, що ВККС повідомила про те, що оголошення про скликання Громадської ради доброчесності буде зроблено на початку липня.

Автор В’ячеслав Хрипун

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