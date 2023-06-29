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Нацбанк посилив вимоги для переказу коштів через термінали самообслуговування

З 1 серпня квитанції за результатами операцій із внесення готівки за допомогою терміналу для її зарахування на рахунки додатково повинні містити номер мобільного телефону платника.

Норми про нарадчу кімнату суду виключать з Кримінального процесуального кодексу та КУпАП

З КПК виключать норми про те, що вирок ухвалюється в нарадчій кімнаті.

З процесуальних кодексів вилучать інститут нарадчої кімнати, - до Ради внесли законопроект

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким пропонується вилучити з Господарського, Цивільного процесуальних кодексів та Кодексу адміністративного судочинства інститут нарадчої кімнати, а інститут процесуального права «таємниця нарадчої кімнати» змінюється на «таємниця ухвалення судового рішення».

У Верховній Раді зареєстровано законопроект про негайне відновлення розгляду дисциплінарних скарг на суддів, ЕКСКЛЮЗИВ, документ

Депутати пропонують також визначити, що дисциплінарне провадження щодо судді розпочинає здійснюватися з дня отримання Вищою радою правосуддя відповідної дисциплінарної скарги.

Співавтор законопроекту про 15 років позбавлення волі за корупцію пояснив, чому потрібно посилити відповідальність посередників, які носять хабарі

Подібні злочини мають кваліфікуватися не як шахрайство, а за спеціальною статтею, яка призначається саме для таких посередників, які носять суддям хабарі від сторони процесу, - народний депутат Роман Бабій на прикладі викриття депутата пояснив необхідність змін до законодавства.

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Кількість вакантних посад суддів визначать разом ВККС, Рада правосуддя та ДСА

07:10, 29 червня 2023
Поки що невідомо, скільки суддів реально потрібно Україні
Кількість вакантних посад суддів визначать разом ВККС, Рада правосуддя та ДСА
Джерело фото - Вища кваліфікаційна комісія суддів
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Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Роман Ігнатов під час зустрічі з послами G 7 27 червня повідомив, що питання визначення кількості вакантних посад суддів поки що знаходиться в стадії обговорення.

Голова ВККС розповів, що кількість вакантних посад суддів, які підлягають заповненню, у тому числі під час процедури добору суддів, буде визначена ВККС спільно з Державною судовою адміністрацією та Вищою радою правосуддя.

Зазначимо, що підрахунок вакантних посад суддів в Україні є досить складною проблемою, оскільки сотні суддів у зв’язку з бойовими діями тимчасово переведені в інші суди, а десятки судів не розглядають справи.

Також, нагадаємо, що ВККС повідомила про те, що оголошення про скликання Громадської ради доброчесності буде зроблено на початку липня.

Автор В’ячеслав Хрипун

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