Частина Києва залишилася без світла: відома причина

У Києві без електропостачання тимчасово залишилися 46 багатоповерхівок, 70 приватних будинків та 35 установ.

У середу, 29 червня, о 17:10 аварійно відключилось обладнання ДТЕК Київські електромережі, що живить частину жителів Голосіївського району столиці. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

«Без електропостачання тимчасово залишилися 46 багатоповерхівок, 70 приватних будинків та 35 установ.

Наразі фахівці заживлюють клієнтів за резервними джерелами живлення.

Робимо все необхідне, щоб якомога швидше повернути світло.

Будемо оперативно інформувати. Слідкуйте за оновленнями», - йдеться у пресслужбі компанії.

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