Часть Киева осталась без света: известна причина

В Киеве без электроснабжения временно осталось 46 многоэтажек, 70 частных домов и 35 учреждений.

В среду, 29 июня, в 17:10 аварийно отключилось оборудование ДТЭК Киевские электросети, питающие часть жителей Голосеевского района столицы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Без электроснабжения временно остались 46 многоэтажек, 70 частных домов и 35 учреждений.

В настоящее время специалисты заживляют клиентов по резервным источникам питания.

Делаем все необходимое, чтобы поскорее вернуть свет.

Будем оперативно информировать. Следите за обновлениями», - говорится в пресс-службе компании.

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