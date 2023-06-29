$4000 взятки за влияние на ТЦК для выезда за границу военнообязанного: будут судить старосту села

Староста села получил 4000 долларов США неправомерной выгоды для воздействия на должностных лиц территориального центра комплектования и социальной поддержки.

В суд направлен обвинительный акт в отношении сельского старосты одного из сел Черкасского района, получившего неправомерную выгоду для воздействия на должностных лиц территориального центра комплектования и социальной поддержки (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины). Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура.

«По версии следствия, подозреваемый, занимая должность сельского старосты, пообещал жителю г. Черкассы за вознаграждение повлиять на должностных лиц территориального центра комплектования и социальной поддержки с целью отсрочки призыва в Вооруженные силы Украины и создания возможности выезда за границу.

Правоохранители задержали чиновника «на горячем», непосредственно при передаче неправомерной выгоды в сумме 4000 долларов США», - сказано в сообщении.

В случае доказательства вины мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.