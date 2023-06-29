$4000 хабаря за вплив на ТЦК для виїзду за кордон військовозобов’язаного: судитимуть старосту села

Староста села одержав 4000 доларів США неправомірної вигоди задля впливу на службових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно сільського старости одного з сіл Черкаського району, який одержав неправомірну вигоду задля впливу на службових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України). Про це інформує Черкаська обласна прокуратура.

«За версією слідства, підозрюваний, обіймаючи посаду сільського старости, пообіцяв жителю м. Черкаси за винагороду повпливати на службових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки з метою відтермінування призову до Збройних Сил України та створення можливості виїзду за кордон.

Правоохоронці затримали посадовця «на гарячому», безпосередньо під час передачі неправомірної вигоди в сумі 4000 доларів США», - сказано у повідомленні.

У разі доведення вини чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

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