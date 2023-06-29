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Нацбанк посилив вимоги для переказу коштів через термінали самообслуговування

З 1 серпня квитанції за результатами операцій із внесення готівки за допомогою терміналу для її зарахування на рахунки додатково повинні містити номер мобільного телефону платника.

Норми про нарадчу кімнату суду виключать з Кримінального процесуального кодексу та КУпАП

З КПК виключать норми про те, що вирок ухвалюється в нарадчій кімнаті.

З процесуальних кодексів вилучать інститут нарадчої кімнати, - до Ради внесли законопроект

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким пропонується вилучити з Господарського, Цивільного процесуальних кодексів та Кодексу адміністративного судочинства інститут нарадчої кімнати, а інститут процесуального права «таємниця нарадчої кімнати» змінюється на «таємниця ухвалення судового рішення».

У Верховній Раді зареєстровано законопроект про негайне відновлення розгляду дисциплінарних скарг на суддів, ЕКСКЛЮЗИВ, документ

Депутати пропонують також визначити, що дисциплінарне провадження щодо судді розпочинає здійснюватися з дня отримання Вищою радою правосуддя відповідної дисциплінарної скарги.

Співавтор законопроекту про 15 років позбавлення волі за корупцію пояснив, чому потрібно посилити відповідальність посередників, які носять хабарі

Подібні злочини мають кваліфікуватися не як шахрайство, а за спеціальною статтею, яка призначається саме для таких посередників, які носять суддям хабарі від сторони процесу, - народний депутат Роман Бабій на прикладі викриття депутата пояснив необхідність змін до законодавства.

  1. В Україні

$4000 хабаря за вплив на ТЦК для виїзду за кордон військовозобов’язаного: судитимуть старосту села

19:07, 29 червня 2023
Староста села одержав 4000 доларів США неправомірної вигоди задля впливу на службових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
$4000 хабаря за вплив на ТЦК для виїзду за кордон військовозобов’язаного: судитимуть старосту села
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До суду скеровано обвинувальний акт стосовно сільського старости одного з сіл Черкаського району, який одержав неправомірну вигоду задля впливу на службових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України). Про це інформує Черкаська обласна прокуратура.

«За версією слідства, підозрюваний, обіймаючи посаду сільського старости, пообіцяв жителю м. Черкаси за винагороду повпливати на службових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки з метою відтермінування призову до Збройних Сил України та створення можливості виїзду за кордон.

Правоохоронці затримали посадовця «на гарячому», безпосередньо під час передачі неправомірної вигоди в сумі 4000 доларів США», - сказано у повідомленні.

У разі доведення вини чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

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