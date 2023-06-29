Виробник алкоголю Bacardi обіцяв піти з рф, а натомість збільшив там свій прибуток

Виробник алкоголю Bacardi не пішов з російського ринку, хоча обіцяв.

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Виробник алкоголю Bacardi International пообіцяв після початку повномасштабного вторгнення покинути російський ринок, однак не лише не дотримався обіцянки, але й збільшила прибуток російської філії торік. Про це пише The Bell.

За даними видання, російська філія компанії збільшила прибуток утричі — з $17,4 мільйона до $54,5 мільйона.

Нагадаємо, що у березні 2022 року Bacardi International розмістила на своєму сайті заяву, яка засуджує напад рф на Україну. Тоді компанія обіцяла пожертвувати 1 млн доларів Червоному Хресту і Корпусу Милосердя, зупинити експорт у рф і заморозити інвестиції в рекламу.

«Після того, як анонс був розтиражований пресою, з тексту зникли обіцянки про припинення експорту і витрат на маркетинг (але вони, як і раніше, доступні в збереженій версії сторінки)», — пише видання.

Продукцію Bacardi завдяки російським партнерам компанії можна придбати і на окупованих рф територіях - у Донецьку, Луганську та в Криму, додає The Bell.

Компанії Bacardi, крім однойменного рому, належать такі бренди, як горілка Grey Goose, текіла Patrón, віскі Aberfeldy, Dewar's, William Lawson's, джин Bombay Sapphire, вермути і вина Martini & Rossi та багато інших.

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