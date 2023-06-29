НМТ-2023: оприлюднено результати основних сесій

Абітурієнти мають сформувати картку з результатами НМТ-2023.

Фото: volynnews.com

28 червня учасники основної сесії НМТ-2023 отримали результати тестування. Їх розмістити в особистих кабінетах випускників, передає офіційний сайт УЦОЯО.

Результати НМТ-2023 за шкалою 100 – 200 балів з трьох предметів вказали в Інформаційній картці учасника НМТ. Тепер абітурієнтам варто сформувати відповідну картку.

Сформувати цю інформаційну картку треба у персональному кабінеті у вкладці «Результати». Ця картка потрібна для вступу до закладів вищої освіти України.

Інформаційна картка є додатком до Сертифіката НМТ.

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