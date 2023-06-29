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Нацбанк посилив вимоги для переказу коштів через термінали самообслуговування

З 1 серпня квитанції за результатами операцій із внесення готівки за допомогою терміналу для її зарахування на рахунки додатково повинні містити номер мобільного телефону платника.

Норми про нарадчу кімнату суду виключать з Кримінального процесуального кодексу та КУпАП

З КПК виключать норми про те, що вирок ухвалюється в нарадчій кімнаті.

З процесуальних кодексів вилучать інститут нарадчої кімнати, - до Ради внесли законопроект

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким пропонується вилучити з Господарського, Цивільного процесуальних кодексів та Кодексу адміністративного судочинства інститут нарадчої кімнати, а інститут процесуального права «таємниця нарадчої кімнати» змінюється на «таємниця ухвалення судового рішення».

У Верховній Раді зареєстровано законопроект про негайне відновлення розгляду дисциплінарних скарг на суддів, ЕКСКЛЮЗИВ, документ

Депутати пропонують також визначити, що дисциплінарне провадження щодо судді розпочинає здійснюватися з дня отримання Вищою радою правосуддя відповідної дисциплінарної скарги.

Співавтор законопроекту про 15 років позбавлення волі за корупцію пояснив, чому потрібно посилити відповідальність посередників, які носять хабарі

Подібні злочини мають кваліфікуватися не як шахрайство, а за спеціальною статтею, яка призначається саме для таких посередників, які носять суддям хабарі від сторони процесу, - народний депутат Роман Бабій на прикладі викриття депутата пояснив необхідність змін до законодавства.

  1. Суспільство

НМТ-2023: оприлюднено результати основних сесій

07:21, 29 червня 2023
Абітурієнти мають сформувати картку з результатами НМТ-2023.
НМТ-2023: оприлюднено результати основних сесій
Фото: volynnews.com
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28 червня учасники основної сесії НМТ-2023 отримали результати тестування. Їх розмістити в особистих кабінетах випускників, передає офіційний сайт УЦОЯО.

Результати НМТ-2023 за шкалою 100 – 200 балів з трьох предметів вказали в Інформаційній картці учасника НМТ. Тепер абітурієнтам варто сформувати відповідну картку.

Сформувати цю інформаційну картку треба у персональному кабінеті у вкладці «Результати». Ця картка потрібна для вступу до закладів вищої освіти України.

Інформаційна картка є додатком до Сертифіката НМТ.

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