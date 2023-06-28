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На Рівненщині судитимуть чоловіка, який перевозив незаконно придбаний бурштин між мішками з овочами

23:40, 28 червня 2023
Чоловік незаконно придбав та перевозив майже 350 кг бурштину вартістю понад 1,7 млн гривень.
На Рівненщині судитимуть чоловіка, який перевозив незаконно придбаний бурштин між мішками з овочами
Фото: gp.gov.ua
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На Рівненщині судитимуть чоловіка, якого звинувачують у придбанні, зберіганні та перевезенні бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, чоловік, не будучи підприємцем та не маючи жодних дозволів, незаконно придбав та перевозив майже 350 кг бурштину ринкова вартість якого складає понад 1,7 млн гривень.

Зловмисника затримали навесні цього року. Його вантажний мікроавтобус мікроавтобус на пересувному мобільному блокпості зупинили правоохоронці.

Під час огляду багажного відділення вони виявили полімерні мішки із сумнівним вмістом. Водій відмовився показати, що везе та закрив авто. Тоді на місце події викликали слідчо-оперативну групу і транспортний засіб вилучили на спецмайданчик поліції.

Пізніше у ході санкціонованого обшуку серед мішків з овочами виявили «сонячне» каміння.

На вилучений автомобіль та бурштин накладено арешт.

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