У Київ приїхали президент Литви Гітанас Наусєда та президент Польщі Анджей Дуда.

Президент України Володимир Зеленський у середу, 28 червня, провів зустріч з президентами Польщі Анджеєм Дудою та Литви Гітанасом Науседою. Про це Глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Радий вітати в Києві наших добрих, справжніх друзів, партнерів – Президента Литви Гітанаса Наусєду та Президента Польщі Анджея Дуду.

У День Конституції України така зустріч є очевидним сигналом підтримки і нашої свободи, і нашої Європи – нашого прагнення жити вільно та згідно із законом», - написав Президент.

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