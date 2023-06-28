Колектив Павлоградського суду придбав для військових сучасний квадрокоптер

Колектив Павлоградського міськрайонного суду, що на Дніпропетровщині, передав українським захисникам сучасний квадракоптер «Mavic Enterprise».

Фото: facebook.com/pvm.dp.court.gov.ua

Суддівський колектив Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області вкотре не залишився осторонь і придбав для українських військових нового дрона. Про це повідомляє пресслужба суду.

Зазначається, що сучасний квадрокоптер «Mavic Enterprise» отримала 53-тя окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, яка наразі захищає Україні від російської агресії.

Водночас військові механізованої бригади на знак подяки за підтримку вручили павлоградським суддям пам’ятний знак з власною емблемою.

Фото: facebook.com/pvm.dp.court.gov.ua

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