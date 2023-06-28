Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
ВАКС взяв під варту голову Тернопільської облради Головка з правом внесення застави у 805 тисяч гривень

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро та взяв під варту голову Тернопільської облради Михайла Головка з альтернативою внесення застави у 805,2 тисяч гривень.

Переможцем конкурсу на очільника АРМА стала Олена Дума

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) очолить Олена Дума: оголосили результати конкурсу.

Які зміни чекають на суддів та адвокатів в зв’язку з рішенням РНБО щодо судової реформи

Поліграф, перевірка всіх суддів у разі підозри одному з колективу, переатестація суддів Верховного Суду та посилення ролі присяжних: «Судово-юридична газета» проаналізувала, які зміни планується внести у частині судової реформи в зв’язку з рішенням РНБО.

Колишнього поліцейського засудили за колабораціонізм – суд розглянув справу в рекордні строки

Колишнього поліцейського затримали 12 червня, заарештували 13 червня, а вже 16 червня він був засуджений.

Про скликання Громадської ради доброчесності буде оголошено на початку липня – ВККС

Процедура кваліфікаційного оцінювання суддів також буде відновлена.

  1. В Україні

Колектив Павлоградського суду придбав для військових сучасний квадрокоптер

17:55, 28 червня 2023
Колектив Павлоградського міськрайонного суду, що на Дніпропетровщині, передав українським захисникам сучасний квадракоптер «Mavic Enterprise».
Колектив Павлоградського суду придбав для військових сучасний квадрокоптер
Фото: facebook.com/pvm.dp.court.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Суддівський колектив Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області вкотре не залишився осторонь і придбав для українських військових нового дрона. Про це повідомляє пресслужба суду.

Зазначається, що сучасний квадрокоптер «Mavic Enterprise» отримала 53-тя окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, яка наразі захищає Україні від російської агресії.

Водночас військові механізованої бригади на знак подяки за підтримку вручили павлоградським суддям пам’ятний знак з власною емблемою.

Фото: facebook.com/pvm.dp.court.gov.ua

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео