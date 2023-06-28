Раді пропонують забезпечити держконтроль за дотриманням норм у сфері обігу ліків та наркотичних речовин

Кабмін зареєстрував законопроєкт, який передбачає забезпечення здійснення заходів державного нагляду (контролю) щодо обігу лікарських препаратів та наркотичних речовин.

Фото з відкритих речовин

28 червня Кабмін зареєстрував у Верховній Раді України законопроєкт №9435 «Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності».

Про це повідомив представник уряду Тарас Мельничук.

За його словами, законопроект спрямований на забезпечення здійснення заходів державного нагляду (контролю) щодо:

– вимог законодавства у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів на всіх етапах обігу;

– вимог законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

– вимог законодавства у сфері безпеки і якості донорської крові та компонентів крові.

Проектом Закону пропонується внести зміну у статтю 2 Закону України «Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності», що забезпечить виведення з-під дії цього Закону суспільних відносин, пов’язаних з державним контролем за дотриманням законодавства у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів на всіх етапах обігу, а також з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

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