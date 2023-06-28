Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
ВАКС взяв під варту голову Тернопільської облради Головка з правом внесення застави у 805 тисяч гривень

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро та взяв під варту голову Тернопільської облради Михайла Головка з альтернативою внесення застави у 805,2 тисяч гривень.

Переможцем конкурсу на очільника АРМА стала Олена Дума

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) очолить Олена Дума: оголосили результати конкурсу.

Які зміни чекають на суддів та адвокатів в зв’язку з рішенням РНБО щодо судової реформи

Поліграф, перевірка всіх суддів у разі підозри одному з колективу, переатестація суддів Верховного Суду та посилення ролі присяжних: «Судово-юридична газета» проаналізувала, які зміни планується внести у частині судової реформи в зв’язку з рішенням РНБО.

Колишнього поліцейського засудили за колабораціонізм – суд розглянув справу в рекордні строки

Колишнього поліцейського затримали 12 червня, заарештували 13 червня, а вже 16 червня він був засуджений.

Про скликання Громадської ради доброчесності буде оголошено на початку липня – ВККС

Процедура кваліфікаційного оцінювання суддів також буде відновлена.

  1. Публікації
  2. / В Україні

Переможцем конкурсу на очільника АРМА стала Олена Дума

17:35, 28 червня 2023
Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) очолить Олена Дума: оголосили результати конкурсу.
Переможцем конкурсу на очільника АРМА стала Олена Дума
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

28 червня Конкурсна комісія оголосила результати конкурсу на посаду голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Переможцем конкурсу стала Олена Дума.

«За» це рішення проголосували 6 членів комісії з 8, а саме:

ЛІЩИНА Іван Юрійович - радник Міністра юстиції (раніше – заступник міністра юстиції).

ОСТАПЕНКО Дмитро Миколайович – адвокат, член Громадської ради доброчесності (в 2018-2020 роках)

ЯРА Олена Сергіївна – декан юридичного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування

ВЕРНИДУБОВ Сергій Іванович – адвокат

ІВАНЕНКО Михайло Анатолійович – адвокат

КІСКІН Юрій Володимирович - адвокат, радник генерального директора Державного концерну «Укроборонпром».

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Олена Дума працювала на різних керівних посадах в органах державної влади, починаючи з 2006 року (Кабінет Міністрів України, Мінекології, Мінагрополітики, Мін’юст, Фонд соціального страхування та заступник ОДА).

Також очолювала профспілкові організації різного рівня.

Проти тарифного геноциду та підняття тарифів, проти вирубки та контрабанди лісу, проти прихованої приватизації майна з вимогами усунення «смотрящих» в Держпраці, в Держземагентстві та Мінсоцполітики.

Провела чимало мітингів, за наслідками яких було звільнено корумпованих чиновників та відкрито кримінальні справи.

Детальніше про плани подальшої роботи АРМА можна прочитати у блозі Олени Думи для «Судово-юридичної газети».

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео