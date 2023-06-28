Переможцем конкурсу на очільника АРМА стала Олена Дума

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) очолить Олена Дума: оголосили результати конкурсу.

28 червня Конкурсна комісія оголосила результати конкурсу на посаду голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Переможцем конкурсу стала Олена Дума.

«За» це рішення проголосували 6 членів комісії з 8, а саме:

ЛІЩИНА Іван Юрійович - радник Міністра юстиції (раніше – заступник міністра юстиції).

ОСТАПЕНКО Дмитро Миколайович – адвокат, член Громадської ради доброчесності (в 2018-2020 роках)

ЯРА Олена Сергіївна – декан юридичного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування

ВЕРНИДУБОВ Сергій Іванович – адвокат

ІВАНЕНКО Михайло Анатолійович – адвокат

КІСКІН Юрій Володимирович - адвокат, радник генерального директора Державного концерну «Укроборонпром».

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Олена Дума працювала на різних керівних посадах в органах державної влади, починаючи з 2006 року (Кабінет Міністрів України, Мінекології, Мінагрополітики, Мін’юст, Фонд соціального страхування та заступник ОДА).

Також очолювала профспілкові організації різного рівня.

Проти тарифного геноциду та підняття тарифів, проти вирубки та контрабанди лісу, проти прихованої приватизації майна з вимогами усунення «смотрящих» в Держпраці, в Держземагентстві та Мінсоцполітики.

Провела чимало мітингів, за наслідками яких було звільнено корумпованих чиновників та відкрито кримінальні справи.

Детальніше про плани подальшої роботи АРМА можна прочитати у блозі Олени Думи для «Судово-юридичної газети».

Автор: Наталя Мамченко

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