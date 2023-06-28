Обрано голову Чугуївського міського суду Харківської області

Під час зборів суддів Чугуївського міського суду Харківської області обрали голову суду.

20 червня відбулися збори суддів Чугуївського міського суду Харківської області, на порядок денний яких було винесено питання обрання голови суду. Про це повідомив офіційний сайт суду.

Зборами суддів шляхом таємного голосування одноголосно обрано головою Чугуївського міського суду Харківської області суддю Карімова Ігоря Валерійовича.

Нагадаємо, відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Раніше ми писали, що Касаційний кримінальний суд Верховного Суду обрав голову суду.

Також обрано голову Залізничного райсуду Львова.

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