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Избран председатель Чугуевского городского суда Харьковской области

17:38, 28 июня 2023
Во время собрания судей Чугуевского городского суда Харьковской области избрали председателя суда.
Избран председатель Чугуевского городского суда Харьковской области
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20 июня состоялось собрание судей Чугуевского городского суда Харьковской области, на повестку дня которого был вынесен вопрос избрания председателя суда. Об этом сообщил официальный сайт суда.

Собранием судей путем тайного голосования единогласно избран председателем Чугуевского городского суда Харьковской области судья Каримов Игорь Валерьевич.

Напомним, согласно Закону Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более срока полномочий судьи.

Ранее сообщалось, что Кассационный уголовный суд Верховного Суда избрал председателя суда.

Также избран председатель Железнодорожного райсуда Львова.

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