У Ткаченко предложили отменить решение о переименовании Запорожья и Броваров

Минкульт выступил за отмену решения Нацкомиссии, которым она предложила переименовать Запорожье и Бровары.

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Министерство культуры поддержало предложение МОН отменить решение Национальной комиссии по стандартам государственного языка по переименованию ряда городов и поселков Украины. Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко.



Напомним, во исполнение Закона Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии» Национальная комиссия по стандартам государственного языка создала рабочую группу.



В итоге проведенной работы в перечень вошли более 1400 названий сел, поселков и городов Украины, которые было рекомендовано изменить из-за несоответствия нормам украинского языка.



Однако перечень населенных пунктов, рекомендованных к изменениям Национальной комиссией по стандартам государственного языка, был составлен не корректно и не в соответствии с рекомендациями, предусмотренными Законом, отметили в Минкульте.



«Министерство культуры и информационной политики всесторонне поддерживает предложение Министерства образования и науки об отмене решения Национальной комиссии и создании нового перечня, соответствующего стандартам.



Приложения, предлагаемые Комиссией, не являются стандартом, а списками названий, которые не могут соответствовать стандартам, поскольку таковых нет.



Кроме того, нет экспертизы Института украинского языка Национальной академии наук Украины», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее Нацкомиссия рекомендовала переименовать Запорожье и Бровары.

В свою очередь языковой омбудсман выступил против переименования Запорожья.

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