Бывший Альфа-банк после национализации может возглавить бывшая топ-менеджерка Приватбанка, — СМИ

Сенс Банк может перейти в государственную собственность уже в эту пятницу, 30 июня.

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После национализации Сенс Банк (до декабря 2022 - Альфа-БанкУкраина) может возглавить экс-председатель правления Приватбанка Галина Пахачук, передает Forbes со ссылкой на свои источники.

Галина Пахарчук работала в Приватбанке с момента национализации в конце 2016-го по середину 2021-го. В частности, с июля 2017 по февраль 2018 исполняла обязанности председателя правления учреждения.

Источники, которые называют Пахарчук вероятной СЕО Сенс Банка не рассказали, кто может войти в ее команду.

Сама Пахарчук не опровергла и не подтвердила информацию о возможном назначении. Также вопрос отказался комментировать министр финансов Сергей Марченко.

Издание отмечает, что финучреждение, принадлежащее российским олигархам Михаилу Фридману и Петру Авену, может перейти в государственную собственность уже в эту пятницу, 30 июня.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон, который может привести к национализации бывшего «Альфа-банка».

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