Колишній Альфа-банк після націоналізації може очолити екстопменеджерка Приватбанку, – ЗМІ

Сенс Банк може перейти в державну власність вже цієї п’ятниці, 30 червня.

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Після націоналізації Сенс Банк (до грудня 2022 року - Альфа-Банк Україна) може очолити ексголова правління Приватбанку Галина Пахачук, передає Forbes з посиланням на свої джерела.

Галина Пахарчук працювала в Приватбанку з моменту націоналізації наприкінці 2016-го до середини 2021-го. Зокрема, з липня 2017 по лютий 2018 року виконувала обовʼязки голови правління установи.

Джерела, які називають Пахарчук ймовірною СЕО Сенс Банку не розповіли, хто може увійти до її команди.

Сама Пахарчук не спростувала і не підтвердила інформацію про можливе призначення. Також питання відмовився коментувати міністр фінансів Сергій Марченко.

Видання зазначає, що фінустанова, яка наразі належить російським олігархам Михайлу Фрідману та Петру Авену, може перейти в державну власність вже цієї п’ятниці, 30 червня.

Раніше повідомлялося, що Зеленський підписав закон, який може призвести до націоналізації колишнього «Альфа-банку».

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