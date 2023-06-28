У Ткаченка запропонували скасувати рішення про перейменування Запоріжжя та Броварів

Мінкульт виступив за скасування рішення Нацкомісії, яким вона запропонувала перейменувати Запоріжжя та Бровари.

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Міністерство культури підтримало пропозицію МОН скасувати рішення Національної комісії зі стандартів державної мови щодо перейменування низки міст і селищ України. Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, на виконання Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» Національна комісія зі стандартів державної мови створила робочу групу.

У підсумку проведеної роботи до переліку увійшло понад 1400 назв сіл, селищ та міст України, які було рекомендовано змінити через невідповідність нормам української мови.

Однак перелік населених пунктів, які було рекомендовано до змін Національною комісією зі стандартів державної мови, було складено не коректно і не відповідно до рекомендацій, які передбачені Законом, зазначили у Мінкульті.

«Міністерство культури та інформаційної політики всебічно підтримує пропозицію Міністерства освіти та науки щодо скасування рішення Національної комісії та створення нового переліку, що відповідав би стандартам.

Додатки, запропоновані Комісією, не є стандартом, а списками назв, які не можуть відповідати стандартам, оскільки таких немає.

Крім того, немає експертизи Інституту української мови Національної академії наук України», – йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, раніше Нацкомісія рекомендувала перейменувати Запоріжжя та Бровари.



У свою чергу мовний омбудсман виступив проти перейменування Запоріжжя.

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