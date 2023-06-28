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Победителем конкурса на руководителя АРМА стала Елена Дума

17:35, 28 июня 2023
Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), возглавит Елена Дума: объявили результаты конкурса
Победителем конкурса на руководителя АРМА стала Елена Дума
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28 июня Конкурсная комиссия объявила результаты конкурса на должность председателя Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Победительницей конкурса стала Елена Дума.

«За» это решение проголосовали 6 членов комиссии из 8, а именно:

ЛИЩИНА Иван Юрьевич - советник Министра юстиции (ранее – заместитель министра юстиции).

ОСТАПЕНКО Дмитрий Николаевич – адвокат, член Общественного совета добропорядочности (в 2018-2020 годах)

ЯРА Елена Сергеевна – декан юридического факультета Национального университета биоресурсов и природопользования

Вернидубов Сергей Иванович – адвокат

ИВАНЕНКО Михаил Анатольевич – адвокат

КИСКИН Юрий Владимирович – адвокат, советник генерального директора Государственного концерна «Укроборонпром».

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Елена Дума работала на различных руководящих должностях в органах государственной власти начиная с 2006 года (Кабинет Министров Украины, Минэкологии, Минагрополитики, Минюст, Фонд социального страхования и заместитель ОГА).

Также возглавляла профсоюзные организации разного уровня.

Против тарифного геноцида и поднятия тарифов против вырубки и контрабанды леса, против скрытой приватизации имущества с требованиями устранения «смотрящих» в Гоструде, в Госземагентстве и Минсоцполитики.

Провела немало митингов, по результатам которых были уволены коррумпированные чиновники и возбуждены уголовные дела.

Детальнее о планах дальнейшей работы АРМА можно прочитать в блоге Елены Думы для «Судебно-юридической газеты».

Автор: Наталья Мамченко

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