Раде предлагают обеспечить госконтроль за соблюдением норм в сфере обращения лекарств и наркотических веществ

Кабмин зарегистрировал законопроект, предусматривающий обеспечение осуществления мер государственного надзора по обороту лекарственных препаратов и наркотических веществ.

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28 июня Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде Украины законопроект №9435 «Об особенностях осуществления государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности в отношении физических лиц – предпринимателей и юридических лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности».



Об этом сообщил представитель правительства Тарас Мельничук.



По его словам, законопроект направлен на обеспечение осуществления мер государственного надзора (контроля) относительно:



– требований законодательства в сфере контроля качества и безопасности лекарственных средств на всех этапах обращения;



– требований законодательства в сфере обращения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;



– требований законодательства в сфере безопасности и качества донорской крови и компонентов крови.



Проектом Закона предлагается внести изменение в статью 2 Закона Украины «Об особенностях осуществления государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности в отношении физических лиц – предпринимателей и юридических лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности», что обеспечит выведение из-под действия настоящего Закона общественных отношений, связанных с государственным контролем за соблюдением законодательства в сфере контроля качества и безопасности лекарственных средств на всех этапах обращения, а также обращения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

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