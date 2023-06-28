Коллектив Павлоградского суда приобрел для военных современный квадрокоптер

Коллектив Павлоградского горрайонного суда на Днепропетровщине передал украинским защитникам современный квадракоптер «Mavic Enterprise».

Фото: facebook.com/pvm.dp.court.gov.ua

Судейский коллектив Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области в очередной раз не остался в стороне и приобрел для украинских военных новый дрон. Об этом сообщает пресс-служба суда.



Отмечается, что современный квадрокоптер «Mavic Enterprise» получила 53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, которая защищает Украину от российской агрессии.



В то же время военные механизированной бригады в благодарность за поддержку вручили павлоградским судьям памятный знак с собственной эмблемой.

Фото: facebook.com/pvm.dp.court.gov.ua

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