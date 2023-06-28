В Киев приехали президент Литвы Гитанас Науседа и президент Польши Анджей Дуда.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 28 июня, провел встречу с президентами Польши Анджеем Дудой и Литвы Гитанасом Науседой. Об этом Глава государства сообщил на своей странице в Facebook.

«Рад приветствовать в Киеве наших добрых, настоящих друзей, партнеров – Президента Литвы Гитанаса Науседу и Президента Польши Анджея Дуду.

В День Конституции Украины такая встреча является очевидным сигналом поддержки и нашей свободы, и нашей Европы – нашего стремления жить свободно и по закону», - написал Президент.

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