В Ровенской области будут судить мужчину, который перевозил незаконно приобретенный янтарь между мешками с овощами

Мужчина незаконно приобрел и перевозил почти 350 кг янтаря стоимостью более 1,7 млн гривен.

Фото: gp.gov.ua

В Ровенской области будут судить мужчину, которого обвиняют в приобретении, хранении и перевозке янтаря, законность происхождения которого не подтверждается соответствующими документами. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.



По данным следствия, мужчина, не являясь предпринимателем и не имея никаких разрешений, незаконно приобрел и перевозил почти 350 кг янтаря рыночная стоимость которого составляет более 1,7 млн гривен.



Злоумышленник был задержан весной этого года. Его грузовой микроавтобус на передвижном мобильном блокпосте остановили правоохранители.



В ходе осмотра багажного отделения они обнаружили полимерные мешки с сомнительным содержимым. Водитель отказался показать, что везет и закрыл автомобиль. Тогда на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и транспортное средство изъяли на спецплощадку полиции.



Позже в ходе санкционированного обыска среди мешков с овощами обнаружили «солнечные» камни.



На изъятый автомобиль и янтарь наложен арест.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.